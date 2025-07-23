США поддерживают третий раунд переговоров между Украиной и Россией – Госдеп

Государственный департамент США заявил о поддержке запланированного третьего раунда переговоров между Украиной и Россией, отметив необходимость прямого диалога ради справедливого и устойчивого мира.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Темми Брюс.

Госдеп о третьем раунде переговоров Украины и РФ

– Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров, который обсуждается между двумя сторонами. Мы продолжаем поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня и окончательного мирного урегулирования путем переговоров, – отметила она.

Брюс также добавила, что президент США поддерживает любой формат, способный обеспечить продолжительный и справедливый мир.

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Напомним, президент Владимир Зеленский поручил сформировать украинскую делегацию во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым для участия в переговорах.

По его словам, следующая встреча украинской и российской сторон намечена на 23 июля в Стамбуле.

Официальное предложение провести третий раунд уже передано России.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) скептически оценивают намерения Кремля.

Они считают, что участие России в переговорах имеет признаки имитации: делегацию снова возглавят чиновники среднего уровня, что, по оценке ISW, свидетельствует об отсутствии подлинной заинтересованности в достижении мира.

Предыдущая встреча состоялась 2 июня в Стамбуле и завершилась договоренностью только об обмене военнопленными. Российская сторона тогда отказалась передать Украине меморандум с предложениями до начала переговоров.

Кремль с тех пор не раз декларировал готовность к переговорам, но параллельно повторял требования, которые Украина считает неприемлемыми.

В июне и июле 2025 года официальные лица РФ вновь озвучили те же ультимативные пункты, которые фактически сводятся к капитуляции Украины.

Президент РФ Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в 2022 году заявлял о целях денацификации и демилитаризации Украины.

В 2025 году он уже говорит о необходимости ликвидации первопричин войны, среди которых называет расширение НАТО и евроатлантические устремления Украины.

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