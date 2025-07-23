США підтримують третій раунд переговорів між Україною та Росією – Держдеп

Державний департамент США заявив про підтримку запланованого третього раунду переговорів між Україною та Росією, наголосивши на необхідності прямого діалогу заради справедливого і сталого миру.

Про це повідомила речниця відомства Теммі Брюс.

Держдеп про третій раунд переговорів України та РФ

– Ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеохопного припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів, – зазначила вона.

Брюс також додала, що президент США підтримує будь-який формат, здатний забезпечити тривалий і справедливий мир.

Зараз дивляться

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив сформувати українську делегацію на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим для участі в переговорах.

За його словами, наступна зустріч української та російської сторін запланована на 23 липня у Стамбулі.

Офіційна пропозиція провести третій раунд вже передана Росії.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) скептично оцінюють наміри Кремля.

Вони вважають, що участь Росії у переговорах має ознаки імітації: делегацію знову очолюватимуть чиновники середнього рівня, що, за оцінкою ISW, свідчить про відсутність справжньої зацікавленості у досягненні миру.

Попередня зустріч відбулася 2 червня в Стамбулі та завершилася домовленістю лише щодо обміну військовополоненими. Російська сторона тоді відмовилася передати Україні меморандум із власними пропозиціями до початку перемовин.

Кремль з того часу неодноразово декларував готовність до переговорів, але паралельно повторював вимоги, які Україна вважає неприйнятними.

У червні та липні 2025 року офіційні особи РФ знову озвучили ті самі ультимативні пункти, що фактично зводяться до капітуляції України.

Президент РФ Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році заявляв про цілі денацифікації та демілітаризації України.

У 2025 році він уже говорить про необхідність ліквідації першопричин війни, серед яких називає розширення НАТО та євроатлантичні прагнення України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.