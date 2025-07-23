Украина на переговорах в Стамбуле будет настаивать на прекращении огня – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля сообщил, что на сегодняшних переговорах в Стамбуле украинская делегация снова будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Переговоры в Стамбуле – что сказал Зеленский

Накануне начала переговоров в Стамбуле Зеленский напомнил о российских ударах по Сумщине, после которых до сих пор продолжаются восстановительные работы.

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Он выразил благодарность всем ремонтным бригадам в области энергетики, которые восстанавливают нормальное энергообеспечение.

Президент напомнил, что из-за повреждения энергетических объектов на Сумщине более 220 тыс. абонентов остались без электричества.

– Это сотни тысяч украинских семей. За это утро удалось восстановить большую часть поставок. По состоянию на сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумщины… Украинцы всегда восстанавливают разрушенное, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, делегация на переговорах в Стамбуле посвятит особое внимание необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности из-за подобных ударов по гражданской инфраструктуре.

Источник : Офис президента

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