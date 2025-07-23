Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Україна на переговорах у Стамбулі наполягатиме на припиненні вогню – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 липня повідомив, що на сьогоднішніх переговорах у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на негайному і повному припиненні вогню. 

Про це він написав у себе в Telegram.

Переговори у Стамбулі – що сказав Зеленський

Напередодні початку переговорів у Стамбулі Зеленський нагадав про російські удари по Сумщині, після яких досі тривають відновлювальні роботи. 

Зараз дивляться

Він висловив вдячність усім ремонтним бригадам у галузі енергетики, які відновлюють нормальне енергозабезпечення. 

Президент нагадав, що через пошкодження енергетичних об’єктів на Сумщині понад 220 тис. абонентів залишилися без електрики. 

– Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини… Українці завжди відновлюють зруйноване, – наголосив Зеленський. 

За його словами, делегація на перемовинах у Стамбулі присвятить особливу увагу необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема через подібні удари по цивільній інфраструктурі.

Зазначимо, що третій раунд прямих переговорів між Україною і РФ стартує в Туреччині буквально за кілька годин.

Читайте також
Переговори у Стамбулі: українська делегація прибула до Туреччини
переговори у Стамбулі

Джерело: Офіс президента

Пов'язані теми:

Володимир ЗеленськийпереговориСтамбул
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь