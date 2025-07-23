Україна на переговорах у Стамбулі наполягатиме на припиненні вогню – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 липня повідомив, що на сьогоднішніх переговорах у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на негайному і повному припиненні вогню.

Про це він написав у себе в Telegram.

Переговори у Стамбулі – що сказав Зеленський

Напередодні початку переговорів у Стамбулі Зеленський нагадав про російські удари по Сумщині, після яких досі тривають відновлювальні роботи.

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Він висловив вдячність усім ремонтним бригадам у галузі енергетики, які відновлюють нормальне енергозабезпечення.

Президент нагадав, що через пошкодження енергетичних об’єктів на Сумщині понад 220 тис. абонентів залишилися без електрики.

– Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини… Українці завжди відновлюють зруйноване, – наголосив Зеленський.

За його словами, делегація на перемовинах у Стамбулі присвятить особливу увагу необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема через подібні удари по цивільній інфраструктурі.

Зазначимо, що третій раунд прямих переговорів між Україною і РФ стартує в Туреччині буквально за кілька годин.

Джерело : Офіс президента

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