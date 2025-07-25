Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Где находится идентификационный код на ID-паспорте: быстрое разъяснение
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Анна Голишевская, редактор ленты
2 мин.

Где находится идентификационный код на ID-паспорте: быстрое разъяснение

Где находится идентификационный код на ID паспорте
Фото: Unsplash

ID-карта для многих людей является довольно удобным документом. Ведь в ней содержится множество информации о владельце. Кроме того, ID-паспорт достаточно удобно носить с собой. Где находится идентификационный код на ID-паспорте и как быстро его найти – читайте в материале.

Где находится идентификационный код на ID-паспорте

Огромным преимуществом ID-карты является то, что в нее внесли РНУКПН (налоговый номер или ИНН).

Цифровой номер внесли на оборотную сторону паспорта-карточки.

Поэтому он доступен для считывания со встроенного в карту электронного чипа.

Сейчас смотрят

ID-паспорт: что еще нужно знать

  1. Налоговый номер, внесенный в ID-карту, имеет в Украине одинаковую юридическую силу, как и бумажная справка о присвоении ИНН.
  2. ИНН присваивают только один раз и не меняют на протяжении жизни. Это правило касается даже смены фамилии, имени, отчества или других персональных данных.
Читайте также
Замена паспорта Украины: как это сделать и какие документы нужны
Паспорт громадянина України

Связанные темы:

ID-паспортПаспортпаспорт України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь