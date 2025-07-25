Где находится идентификационный код на ID-паспорте: быстрое разъяснение

ID-карта для многих людей является довольно удобным документом. Ведь в ней содержится множество информации о владельце. Кроме того, ID-паспорт достаточно удобно носить с собой. Где находится идентификационный код на ID-паспорте и как быстро его найти – читайте в материале.

Где находится идентификационный код на ID-паспорте

Огромным преимуществом ID-карты является то, что в нее внесли РНУКПН (налоговый номер или ИНН).

Цифровой номер внесли на оборотную сторону паспорта-карточки.

Поэтому он доступен для считывания со встроенного в карту электронного чипа.

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Налоговый номер, внесенный в ID-карту, имеет в Украине одинаковую юридическую силу, как и бумажная справка о присвоении ИНН. ИНН присваивают только один раз и не меняют на протяжении жизни. Это правило касается даже смены фамилии, имени, отчества или других персональных данных.

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