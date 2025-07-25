Анна Голишевская, редактор ленты
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Где находится идентификационный код на ID-паспорте: быстрое разъяснение
ID-карта для многих людей является довольно удобным документом. Ведь в ней содержится множество информации о владельце. Кроме того, ID-паспорт достаточно удобно носить с собой. Где находится идентификационный код на ID-паспорте и как быстро его найти – читайте в материале.
Где находится идентификационный код на ID-паспорте
Огромным преимуществом ID-карты является то, что в нее внесли РНУКПН (налоговый номер или ИНН).
Цифровой номер внесли на оборотную сторону паспорта-карточки.
Поэтому он доступен для считывания со встроенного в карту электронного чипа.
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ID-паспорт: что еще нужно знать
- Налоговый номер, внесенный в ID-карту, имеет в Украине одинаковую юридическую силу, как и бумажная справка о присвоении ИНН.
- ИНН присваивают только один раз и не меняют на протяжении жизни. Это правило касается даже смены фамилии, имени, отчества или других персональных данных.
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