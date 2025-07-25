Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті: швидке роз’яснення

ID-картка для багатьох людей є доволі зручним документом. Адже в ній міститься безліч інформації про власника. Крім того, ID-паспорт доволі зручно носити з собою. Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті та як швидко його знайти – читайте в матеріалі.

Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті

Величезною перевагою ID-картки є те, що в неї внесли РНОКПП (податковий номер або ІПН).

Цифровий номер внесли на зворотний бік паспорта-картки.

Тому він доступний для зчитування з вмонтованого у картку електронного чипа.

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ID-паспорт: що ще варто знати

Податковий номер, який внесли в ID-картку, має в Україні однакову юридичну силу, як і паперова довідка про присвоєння ІПН. ІПН присвоюють тільки один раз і не змінюють впродовж життя. Це правило стосується навіть зміни прізвища, імені, по батькові або інших персональних даних.

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