Анна Голішевська, редакторка стрічки
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Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті: швидке роз’яснення
ID-картка для багатьох людей є доволі зручним документом. Адже в ній міститься безліч інформації про власника. Крім того, ID-паспорт доволі зручно носити з собою. Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті та як швидко його знайти – читайте в матеріалі.
Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті
Величезною перевагою ID-картки є те, що в неї внесли РНОКПП (податковий номер або ІПН).
Цифровий номер внесли на зворотний бік паспорта-картки.
Тому він доступний для зчитування з вмонтованого у картку електронного чипа.
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ID-паспорт: що ще варто знати
- Податковий номер, який внесли в ID-картку, має в Україні однакову юридичну силу, як і паперова довідка про присвоєння ІПН.
- ІПН присвоюють тільки один раз і не змінюють впродовж життя. Це правило стосується навіть зміни прізвища, імені, по батькові або інших персональних даних.
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