Во Львове задержали поляка, которого Интерпол разыскивал за секс-преступления против детей

Во Львове полиция задержала иностранца — гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Во Львове задержали педофила из Польши: что известно

Полицейские во Львове задержали 49-летнего гражданина Польши, которого разыскивал Интерпол за сексуальные преступления против детей в Польше.

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Как установили правоохранители, мужчина в течение семи лет совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и публично демонстрировал порнографические материалы с их участием.

За эти преступления ему грозит до 12 лет заключения согласно польскому законодательству.

Осознавая, что за содеянное понесет суровое наказание, иностранец начал скрываться от правосудия и был объявлен в международный розыск.

Во время побега злоумышленник пересек границу Украины. Однако оперативники Департамента уголовного розыска НПУ, которые уже имели информацию о подозреваемом, обнаружили его во Львове.

Сейчас в отношении мужчины составлены все необходимые процессуальные материалы согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Он ожидает экстрадиции в Польшу, где ему грозит длительное заключение за сексуальные преступления против детей.

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