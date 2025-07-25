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У Львові затримали поляка, якого Інтерпол розшукував за секс-злочини проти дітей

У Львові спіймали поляка-педофіла, якого шукав Інтерпол: деталі
Фото: Depositphotos

У Львові поліція затримала іноземця – громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за сексуальні злочини щодо неповнолітніх.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У Львові затримали педофіла з Польщі: що відомо

Поліцейські у Львові затримали 49-річного громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за сексуальні злочини проти дітей у Польщі.

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Як встановили правоохоронці, чоловік упродовж семи років вчиняв дії сексуального характеру щодо неповнолітніх та публічно демонстрував порнографічні матеріали за їхньою участю.

За ці злочини йому загрожує до 12 років ув’язнення згідно з польським законодавством.

Усвідомлюючи, що за скоєне понесе суворе покарання, іноземець почав переховуватись від правосуддя і був оголошений у міжнародний розшук.

Під час втечі зловмисник перетнув кордон України. Проте оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, які вже мали інформацію про підозрюваного, виявили його у Львові.

Наразі щодо чоловіка складено всі необхідні процесуальні матеріали згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Він очікує на екстрадицію до Польщі, де йому загрожує тривале ув’язнення за сексуальні злочини проти дітей.

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