У Львові затримали поляка, якого Інтерпол розшукував за секс-злочини проти дітей

Поліцейські у Львові затримали 49-річного громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за сексуальні злочини проти дітей у Польщі.

Зараз дивляться

Як встановили правоохоронці, чоловік упродовж семи років вчиняв дії сексуального характеру щодо неповнолітніх та публічно демонстрував порнографічні матеріали за їхньою участю.

За ці злочини йому загрожує до 12 років ув’язнення згідно з польським законодавством.

Усвідомлюючи, що за скоєне понесе суворе покарання, іноземець почав переховуватись від правосуддя і був оголошений у міжнародний розшук.

Під час втечі зловмисник перетнув кордон України. Проте оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, які вже мали інформацію про підозрюваного, виявили його у Львові.

Наразі щодо чоловіка складено всі необхідні процесуальні матеріали згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Він очікує на екстрадицію до Польщі, де йому загрожує тривале ув’язнення за сексуальні злочини проти дітей.