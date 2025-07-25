У Львові затримали поляка, якого Інтерпол розшукував за секс-злочини проти дітей

У Львові поліція затримала іноземця – громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за сексуальні злочини щодо неповнолітніх.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
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Поліцейські у Львові затримали 49-річного громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за сексуальні злочини проти дітей у Польщі.
Як встановили правоохоронці, чоловік упродовж семи років вчиняв дії сексуального характеру щодо неповнолітніх та публічно демонстрував порнографічні матеріали за їхньою участю.
За ці злочини йому загрожує до 12 років ув’язнення згідно з польським законодавством.
Усвідомлюючи, що за скоєне понесе суворе покарання, іноземець почав переховуватись від правосуддя і був оголошений у міжнародний розшук.
Під час втечі зловмисник перетнув кордон України. Проте оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, які вже мали інформацію про підозрюваного, виявили його у Львові.
Наразі щодо чоловіка складено всі необхідні процесуальні матеріали згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
Він очікує на екстрадицію до Польщі, де йому загрожує тривале ув’язнення за сексуальні злочини проти дітей.
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