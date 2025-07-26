65-летие Шевченковской премии: Зеленский увеличил количество номинаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми распорядился подготовить празднование 65-летия Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и расширить список номинаций премии.

Речь идет об указах №552/2025 и №553/2025.

В Украине обновили правила присуждения Шевченковской премии: что известно

Теперь ежегодно будет присуждаться до 13 Национальных премий в следующих номинациях:

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проза;

поэзия ;

; литературоведение и искусствоведение;

публицистика и журналистика;

музыкальное искусство;

концертно-исполнительское искусство ;

; театральное искусство;

киноискусство;

визуальные искусства;

фотоискусство ;

; декоративно-прикладное искусство;

дизайн (по видам, определяемым Комитетом премии);

творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Раньше премия имела всего 8 номинаций. Согласно обновленному документу, номинацию Литература разделили на две отдельные – Проза и Поэзия. Кроме того, появились новые номинации: Концертно-исполнительское искусство, Фотоискусство, Дизайн и Творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Также уточнены условия участия: на премию можно выдвигать только оригинальные произведения, опубликованные или реализованные за последние пять лет, но не позднее чем за шесть месяцев до представления. При этом монографии, учебники, учебные пособия и альбомы-каталоги к участию не допускаются.

К юбилею планируется издание энциклопедического справочника Шевченковские лауреаты: 1962–2026 и альбома художественных произведений лауреатов. Кроме того, будет выпущена юбилейная монета и почтовые марки.

Напомним, комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 9 марта объявил лауреатов конкурса в разных категориях. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 5 марта.

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