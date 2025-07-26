65-річчя Шевченківської премії: Зеленський збільшив кількість номінацій
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими розпорядився підготувати святкування 65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка та розширити перелік номінацій премії.
Йдеться про укази №552/2025 та №553/2025.
В Україні оновили правила присудження Шевченківської премії: що відомо
Відтепер щороку присуджуватиметься до 13 Національних премій у таких номінаціях:
- проза;
- поезія;
- літературознавство і мистецтвознавство;
- публіцистика і журналістика;
- музичне мистецтво;
- концертно-виконавське мистецтво;
- театральне мистецтво;
- кіномистецтво;
- візуальні мистецтва;
- фотомистецтво;
- декоративно-прикладне мистецтво;
- дизайн (за видами, які визначає Комітет премії);
- творче кураторство культурно-мистецьких проєктів;
Раніше премія мала лише 8 номінацій. Згідно з оновленим документом, номінацію Література поділили на дві окремі — Проза та Поезія. Крім того, з’явилися нові номінації: Концертно‑виконавське мистецтво, Фотомистецтво, Дизайн і Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів.
Також уточнено умови участі: на премію можна висувати лише оригінальні твори, опубліковані або реалізовані впродовж останніх п’яти років, але не пізніше ніж за шість місяців до подання. При цьому монографії, підручники, навчальні посібники та альбоми-каталоги до участі не допускаються.
До ювілею також планується видання енциклопедичного довідника Шевченківські лауреати: 1962–2026 та альбому художніх творів лауреатів. Крім того, буде випущено ювілейну монету та поштові марки.
Нагадаємо, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 9 березня оголосив лауреатів конкурсу в різних категоріях. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 5 березня.