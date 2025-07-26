65-річчя Шевченківської премії: Зеленський збільшив кількість номінацій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими розпорядився підготувати святкування 65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка та розширити перелік номінацій премії.

Йдеться про укази №552/2025 та №553/2025.

В Україні оновили правила присудження Шевченківської премії: що відомо

Відтепер щороку присуджуватиметься до 13 Національних премій у таких номінаціях:

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проза ;

; поезія ;

; літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво ;

; декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, які визначає Комітет премії);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів;

Раніше премія мала лише 8 номінацій. Згідно з оновленим документом, номінацію Література поділили на дві окремі — Проза та Поезія. Крім того, з’явилися нові номінації: Концертно‑виконавське мистецтво, Фотомистецтво, Дизайн і Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів.

Також уточнено умови участі: на премію можна висувати лише оригінальні твори, опубліковані або реалізовані впродовж останніх п’яти років, але не пізніше ніж за шість місяців до подання. При цьому монографії, підручники, навчальні посібники та альбоми-каталоги до участі не допускаються.

До ювілею також планується видання енциклопедичного довідника Шевченківські лауреати: 1962–2026 та альбому художніх творів лауреатів. Крім того, буде випущено ювілейну монету та поштові марки.

Нагадаємо, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 9 березня оголосив лауреатів конкурсу в різних категоріях. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 5 березня.

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