Карта боевых действий на 28 июля 2025 года – ситуация на фронте

С начала прошедших суток произошло 158 боевых столкновений на фронте.

Об этом по состоянию на 08:00 28 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские войска нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы.

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Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4413 дронов-камикадзе и осуществили 5960 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 85 – из реактивных систем залпового огня.

Где идут бои в Украине 28 июля 2025 года — смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 28 июля 2025

Ситуация в Украине на 28 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголовка, Западне и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандрыголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили девять атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григоровки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблуновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверовое, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлин, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Запорожье, Родинское.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное, а также в направлении Андреевки-Клевцово, Темировка и Александроград.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник совершил пять попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери противника на 28 июля 2025 года

личного состава около 1 050 250 (+1000) человек;

танков 11 061 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 23 064 (+1) ед.;

артиллерийских систем – 30 826 (+4) ед.;

РСЗО – 1 450 (+1) ед.;

средства ПВО – 1 201 ед.;

самолетов – 421 ед;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235);

крылатых ракет – 3 546 (+11);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103);

специальной техники – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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