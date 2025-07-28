Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 28 липня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнення на фронті.
Про це станом на 22:00 27 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Російські війська завдали 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб.
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Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.
Де точаться бої в Україні 28 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 28 липня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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