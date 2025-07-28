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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Карта бойових дій на 28 липня 2025 – ситуація на фронті

Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнення на фронті.

Про це станом на 22:00 27 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська завдали 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів.

Де точаться бої в Україні 28 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 28 липня 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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