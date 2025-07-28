На Приднепровье количество атак РФ выросло на 55% — Волошин

На Приднепровском направлении зафиксирован существенный рост боевой активности российских войск. По сравнению с предыдущей неделей, количество штурмов выросло на 55%.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Ситуация на фронте: Приднепровское направление

На Южном направлении противник и дальше пытается установить контроль над островной частью дельты Днепра, одновременно не снижая темпов артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Сейчас смотрят

— По сравнению с прошлой неделей, на Приднепровском направлении на 55% возросло количество штурмовых действий, которые проводит враг по всей островной зоне дельты реки Днепр, начиная с юга, где острова Забич и Козулиский, и заканчивая железнодорожным Антоновским мостом, включая такие острова, где раньше достаточно редко шли штурмовые действия. Например, острова Белогрудый, Большой Потемкин — там довольно редко продолжались боевые столкновения, а сейчас и на прошлой неделе по несколько боевых столкновений мы фиксируем, — отметил Волошин.

Кроме того, враг активнее использует FPV-дроны — их применение выросло на 10-15% и сейчас достигает 220-250 в сутки.

Увеличилось также и количество авиационных ракет — украинские защитники фиксируют до 5-7 авиаударов ежедневно.

Кроме того, оккупанты пытаются окончательно вытеснить украинские подразделения из Каменского и Плавней.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.