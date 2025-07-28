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Марина Мелехова, редактор стрічки
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На Придніпров’ї кількість атак РФ зросла на 55% — Волошин

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку зафіксовано суттєве зростання бойової активності російських військ. Порівняно з попереднім тижнем, кількість штурмів зросла на 55%.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація на фронті: Придніпровський напрямок

На Південному напрямку противник і далі намагається встановити контроль над острівною частиною дельти Дніпра, водночас не знижуючи темпів артилерійських обстрілів та авіаударів.

Зараз дивляться

—  Порівняно з минулим тижнем, на Придніпровському напрямку на 55% зросла кількість штурмових дій, які проводить ворог по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Забич і Козулиський, і закінчуючи залізничним Антонівським мостом, зокрема такими островами, де раніше досить рідко тривали штурмові дії. Наприклад, острови Білогрудий, Великий Потьомкін – там доволі рідко тривали бойові зіткнення, а зараз і на минулому тижні по декілька бойових зіткнень ми фіксуємо, — зазначив Волошин.

Крім того, ворог активніше використовує FPV-дрони — їх застосування зросло на 10–15% і наразі сягає 220–250 на добу.

Збільшилася також і кількість авіаційних ракет — українські захисники фіксують до 5–7 авіаударів щодня.

Крім того, окупанти намагаються остаточно витіснити українські підрозділи з Кам’янського та Плавнів.

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Джерело: Укрінформ

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