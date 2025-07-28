Зеленский подписал закон о выплате 15 млн грн семьям погибших в плену

В понедельник, 28 июля, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн членам семей военнослужащих, погибших во время пребывания в российском плену.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

Семьи погибших в плену получат помощь в 15 млн грн

— Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и вернулись домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос — чтобы воины, которые были взяты в плен, получали такие же финансовые гарантии, как и все защитники Украины, — заявил президент.

Ранее Зеленский сообщил, что в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с представителями всех органов и структур, которые занимаются обменами и украинцами, освобожденными из российского плена.

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На встрече обсуждали, как решить проблемы, с которыми сталкиваются освобожденные из плена военные:

прохождение медкомиссий;

признание болезней и травм, полученных в плену;

обеспечение реабилитации, психологической поддержки, возвращения к нормальной жизни;

расширение программы ментального здоровья;

обновление подходов к формированию списков на обмен.

— Поручил проработать и воплотить соответствующие решения как можно быстрее. По всем вопросам есть отдельно ответственные. Мы должны продолжать системную работу по поддержке освобожденных из плена военных и гражданских и всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российского плена, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 июля в Минобороны сообщили, что семьи военных, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 млн грн.

Соответствующие изменения в закон о соцзащите военнослужащих Верховная Рада приняла 16 июля.

Закон предусматривает выплаты независимо от причины смерти в плену, кроме случаев добровольной сдачи в плен.

Также увеличен срок получения помощи с трех месяцев до одного года для военных, получивших ранения или заболевания во время службы и частично утративших трудоспособность без установления инвалидности. Это касается и уволенных со службы.

Кроме того, изменился порядок определения суммы выплаты при изменении группы инвалидности: теперь она рассчитывается на основе прожиточного минимума на 1 января соответствующего года.

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