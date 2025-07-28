Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім’ям загиблих у полоні

У понеділок, 28 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн членам сімей військовослужбовців, що загинули під час перебування в російському полоні.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Родини загиблих у полоні отримають допомогу у 15 млн грн

– Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України, – заявив президент.

Раніше Зеленський повідомив, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з представниками всіх органів і структур, які займаються обмінами та українцями, що були звільнені з російського полону.

Зараз дивляться

На зустрічі говорили, як вирішити проблеми, з якими стикаються звільнені з полону військові:

проходження медкомісій;

визнання хвороб і травм, отриманих у полоні;

забезпечення реабілітації, психологічної підтримки, повернення до нормального життя;

розширення програми ментального здоров’я;

оновлення підходів до формування списків на обмін.

– Доручив опрацювати та втілити відповідні рішення якнайшвидше. Щодо всіх питань є окремо відповідальні. Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону військових і цивільних і всю роботу, яка допоможе повернути всіх українців із російської неволі, – наголосив Зеленський.

18 липня у Міноборони повідомили, що родини військових, які загинули в російському полоні, зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 15 млн грн.

Відповідні зміни до закону про соцзахист військовослужбовців Верховна Рада ухвалила 16 липня.

Закон передбачає виплати незалежно від причини смерті в полоні, крім випадків добровільної здачі у полон.

Також збільшено строк отримання допомоги з трьох місяців до одного року для військових, які зазнали поранень або захворювань під час служби й частково втратили працездатність без встановлення інвалідності. Це стосується і звільнених зі служби.

Крім того, змінився порядок визначення суми виплати при зміні групи інвалідності: тепер вона розраховується на основі прожиткового мінімуму на 1 січня відповідного року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.