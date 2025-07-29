Карта бойових дій на 29 липня 2025 – ситуація на фронті

С начала минувших суток произошло 172 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 8:00.

Российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенных пунктов 90 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб.

По данным Генштаба ВСУ, россияне привлекли для поражения 3 859 ударов дронами-камикадзе и осуществили 5 922 обстрела в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня.

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Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 26 июля 2025

Ситуация в Украине на 29 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 308 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Потери врага на 29 июля 2025 года

личного состава – около 1051300 (+1050) человек;

танков – 11065 (+4);

боевых бронированных машин – 23064;

артиллерийских систем – 30865 (+39);

РСЗО – 1451 (+1);

средств ПВО – 1202 (+1);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48585 (+192);

крылатых ракет – 3548 (+2);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56687 (+91);

специальной техники – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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