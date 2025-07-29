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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Правительство расширит программы контрактов 18-24, чтобы привлечь больше мотивированных людей — Зеленский

Зеленский анонсировал расширение программы контрактов 18-24 для большего привлечения людей
Фото: Генштаб ВСУ

Правительство Украины уже подготовило расширение программы контрактов 18–24 для молодых юношей, чтобы привлекать мотивированных людей именно для работы с дронами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 1252 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о контракте 18-24

По словам президента, по контрактам намерены привлечь в украинскую армию мотивированных людей в возрасте от 18 до 24 лет.

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Он отметил, что эту программу представит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кроме этого, Свириденко доложила Зеленскому о некоторых проектных решениях.

В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и родным погибших бойцов.

По словам Зеленского, были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Президент Украины рассчитывает, что народные депутаты поддержат эту инициативу.

Также Владимир Зеленский направил законопроект о награждении Крестом боевых заслуг в Верховную Раду Украины.

Он анонсировал, что по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого.

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