Правительство расширит программы контрактов 18-24, чтобы привлечь больше мотивированных людей — Зеленский
Правительство Украины уже подготовило расширение программы контрактов 18–24 для молодых юношей, чтобы привлекать мотивированных людей именно для работы с дронами.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 1252 суток полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский о контракте 18-24
По словам президента, по контрактам намерены привлечь в украинскую армию мотивированных людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Он отметил, что эту программу представит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кроме этого, Свириденко доложила Зеленскому о некоторых проектных решениях.
В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты украинским воинам и родным погибших бойцов.
По словам Зеленского, были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Президент Украины рассчитывает, что народные депутаты поддержат эту инициативу.
Также Владимир Зеленский направил законопроект о награждении Крестом боевых заслуг в Верховную Раду Украины.
Он анонсировал, что по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого.