Уряд розширить програми контрактів 18-24, щоб залучити більше мотивованих людей – Зеленський

Уряд України уже підготував розширення програми контрактів 18–24 для молодих юнаків, щоб залучати мотивованих людей саме для роботи з дронами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 1252 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про контракт 18-24

За словами президента, за контрактами мають наміри до української армії залучити мотивованих людей віком від 18 до 24 років.

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Він зазначив, що цю програму представить прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Крім цього, Свириденко доповіла Зеленському щодо деяких проєктних рішень.

Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати українським воїнам і рідним полеглих бійців.

За словами Зеленського, були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Президент України розраховує, що народні депутати підтримають цю ініціативу.

Також Володимир Зеленський направив законопроєкт щодо нагородження Хрестом бойових заслуг до Верховної Ради України.

Він анонсував, що за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького.

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