Зеленский направил в Раду законопроект о награждении Крестом боевых заслуг: будет давать реальные вещи воинам

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал и направил в Верховную Раду законопроект для воинов, награжденных Крестом боевых заслуг.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении по итогам 29 июля 2025 года.

Зеленский о Кресте боевых заслуг

— Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является отличием, которое имеет символическое значение, — обратил внимание Зеленский.

По его словам, в дальнейшем эта награда будет давать воинам реальные вещи.

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По иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого, анонсировал президент.

На сегодняшний день Крестом боевых заслуг награждены 318 воинов, отметил Владимир Зеленский.

— Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию, сказал президент.

Стоит отметить, что в 2022 году тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг, которого наградил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о российских обстрелах Украины

По словам Владимира Зеленского, сегодня был тяжелый день.

В Запорожской области было много погибших и раненых в результате удара российских бомб по исправительной колонии, отметил он.

— Россияне знали, что это гражданский объект, не могли не знать. Шестнадцать человек убиты этим ударом. Мои соболезнования. Еще 43 человека были ранены, — сказал глава государства.

Он рассказал, что жестокий удар также был по городу Каменское — по территории больницы.

— Три человека были убиты, еще много раненых. Харьковщина — тоже российские удары, тоже потери. Донецкая область – ежедневные удары, – сказал Зеленский.

По его мнению, Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну.

– Только вчера было очень нужное заявление президента Трампа. Много поддержки в мире. Но все равно обстрелы и даже показательные убийства россиянами наших людей продолжаются, – подчеркнул он.

Каждый такой российский удар и российское хамство в ответ на требования мира закончить войну только подтверждает, что давление необходимо, заявил Зеленский.

По его словам, нужно больше санкций против России, стабильная поддержка Украины и защита жизни, а также скоординированная дипломатия ради мира. Президент поблагодарил всех, кто именно так работает вместе с Украиной.

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