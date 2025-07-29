Зеленский направил в Раду законопроект о награждении Крестом боевых заслуг: будет давать реальные вещи воинам
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал и направил в Верховную Раду законопроект для воинов, награжденных Крестом боевых заслуг.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении по итогам 29 июля 2025 года.
Зеленский о Кресте боевых заслуг
— Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является отличием, которое имеет символическое значение, — обратил внимание Зеленский.
По его словам, в дальнейшем эта награда будет давать воинам реальные вещи.
По иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого, анонсировал президент.
На сегодняшний день Крестом боевых заслуг награждены 318 воинов, отметил Владимир Зеленский.
— Каждый заслуживает нашей с вами благодарности. Прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию, сказал президент.
Стоит отметить, что в 2022 году тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг, которого наградил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о российских обстрелах Украины
По словам Владимира Зеленского, сегодня был тяжелый день.
В Запорожской области было много погибших и раненых в результате удара российских бомб по исправительной колонии, отметил он.
— Россияне знали, что это гражданский объект, не могли не знать. Шестнадцать человек убиты этим ударом. Мои соболезнования. Еще 43 человека были ранены, — сказал глава государства.
Он рассказал, что жестокий удар также был по городу Каменское — по территории больницы.
— Три человека были убиты, еще много раненых. Харьковщина — тоже российские удары, тоже потери. Донецкая область – ежедневные удары, – сказал Зеленский.
По его мнению, Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну.
– Только вчера было очень нужное заявление президента Трампа. Много поддержки в мире. Но все равно обстрелы и даже показательные убийства россиянами наших людей продолжаются, – подчеркнул он.
Каждый такой российский удар и российское хамство в ответ на требования мира закончить войну только подтверждает, что давление необходимо, заявил Зеленский.
По его словам, нужно больше санкций против России, стабильная поддержка Украины и защита жизни, а также скоординированная дипломатия ради мира. Президент поблагодарил всех, кто именно так работает вместе с Украиной.