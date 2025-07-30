Бронетранспортеры Patria 6×6: характеристики, конструкция и основные преимущества

Украина получила первую партию бронетранспортеров Patria, переданных Латвией в рамках военной помощи. Всего планируется поставка 42 единиц бронетехники и другого оборудования на сумму около 70 миллионов евро.

О назначении и технических характеристиках БТР Patria 6×6 читайте в нашем материале.

Что известно о БТР Patria 6×6

Patria 6×6 — это современный финский бронетранспортер, разработанный компанией Patria Group. Он сочетает в себе высокую мобильность, защищенность и универсальность, предназначен для перевозки личного состава и выполнения широкого спектра боевых и вспомогательных задач.

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Машина имеет конфигурацию 6×6, может вмещать до 12 человек и адаптируется к различным миссиям, в частности как командный пункт или платформа для минометов.

Благодаря независимой подвеске и эффективной трансмиссии, Patria 6×6 обеспечивает отличную проходимость и комфорт передвижения в классе 6×6. Машина вмещает до 10 десантников в заднем отсеке и экипаж из двух человек. Водитель и командир находятся в передней части машины.

Все снаряжение хранится в бронированном корпусе, рассчитанном на выполнение длительных (до 72 часов) боевых задач. Транспорт оснащен полным приводом и системой управления двумя передними осями. По желанию доступна версия с амфибийными возможностями для преодоления водных преград.

Бронетранспортеры Patria 6х6: характеристики и назначение

Машина в первую очередь предназначена для перевозки личного состава (APC), но легко адаптируется под другие задачи. Она может стать командным пунктом, эвакуационной машиной, тяжелым бронетранспортером или платформой для установки 120-мм миномета Patria Nemo.

Простая конструкция, интуитивное управление (аналогичное грузовику), хорошая обзорность и просторный салон облегчают эксплуатацию, техническое обслуживание и подготовку экипажа.

Особенности конструкции и технические характеристики Patria 6х6

Разработчики акцентируют внимание на невысокой стоимости приобретения и небольших затратах на эксплуатацию в течение не менее 30 лет. Базовая комплектация включает только ключевые функции, но может быть дополнена опциональными модулями в соответствии с потребностями пользователя.

Предусмотрено удобное техобслуживание, модернизация и поддержка беспроводных средств связи для управления парком. Благодаря платформе OPTIME обеспечивается непрерывная поддержка и адаптация к будущим вызовам.

Patria 6×6 — это надежный и экономичный бронетранспортер на колесной базе, сочетающий высокую мобильность, гибкость и защиту, удовлетворяя требования современного поля боя.

Инфографика: Факты ICTV

БТР Patria 6х6, характеристики:

Длина: 7,5 м

Ширина: 2,9 м

Высота по корпусу: 2,5 м

Максимальная боевая масса: 24 000 кг

Полезная нагрузка: 8 500 кг

Макс. скорость: >100 км/ч

Операционная дальность: >700 км

Препятствие: 0,6 м

Ров: 1,2 м

Брод: 1,5 м

Баллистическая и противоминная защита STANAG 4569

Двигатель мощностью: 294 кВт

Уровень защиты БТР Patria 6х6

Бронетранспортер обеспечивает баллистическую и противоминную защиту по стандарту STANAG 4569 уровня 2, что соответствует задачам по перевозке личного состава и боевой поддержки.

В то же время, благодаря высокой грузоподъемности, возможна интеграция усиленной защиты до уровня 4. Сочетание защиты, мобильности и современной электроники делает Patria 6×6 одной из самых эффективных машин в своем классе.

Источник: Patria

Фото: Patria

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