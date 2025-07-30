Бронетранспортери Patria 6×6: характеристики, конструкція та основні переваги

Україна отримала першу партію бронетранспортерів Patria, переданих Латвією в межах військової допомоги. Загалом планується поставка 42 одиниць бронетехніки та іншого обладнання на суму близько 70 мільйонів євро.

Про призначення та технічні характеристики БТР Patria 6×6 читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про БТР Patria 6×6

Patria 6×6 – це сучасний фінський бронетранспортер, розроблений компанією Patria Group. Він поєднує високу мобільність, захищеність і універсальність, призначений для перевезення особового складу та виконання широкого спектра бойових і допоміжних завдань.

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Машина має конфігурацію 6×6, може вміщувати до 12 осіб і адаптується до різних місій, зокрема як командний пункт чи платформа для мінометів.

Завдяки незалежній підвісці та ефективній трансмісії, Patria 6×6 забезпечує відмінну прохідність і комфорт пересування в класі 6×6. Машина вміщує до 10 десантників у задньому відсіку та екіпаж із двох осіб. Водій та командир знаходяться у передній частині машини.

Усе спорядження зберігається в броньованому корпусі, розрахованому на виконання тривалих (до 72 годин) бойових завдань. Транспорт оснащений повним приводом та системою керування двома передніми осями. За бажанням доступна версія з амфібійними можливостями для подолання водних перешкод.

Бронетранспортери Patria 6х6: характеристики та призначення

Машина першочергово призначена для перевезення особового складу (APC), але легко адаптується під інші задачі. Вона може стати командним пунктом, евакуаційною машиною, важким бронетранспортером або платформою для установки 120-мм міномета Patria Nemo.

Проста конструкція, інтуїтивне керування (аналогічне вантажівці), хороша оглядовість та просторий салон полегшують експлуатацію, технічне обслуговування та підготовку екіпажу.

Особливості конструкції та технічні характеристики P atria 6х6

Розробники акцентують увагу на невисокій вартості придбання та невеликих витратах на експлуатацію протягом щонайменше 30 років. Базова комплектація включає лише ключові функції, але може бути доповнена опціональними модулями відповідно до потреб користувача.

Передбачене зручне техобслуговування, модернізація та підтримка бездротових засобів зв’язку для керування парком. Завдяки платформі OPTIME забезпечується безперервна підтримка та адаптація до майбутніх викликів.

Patria 6×6 – це надійний і економічний бронетранспортер на колісній базі, що поєднує високу мобільність, гнучкість і захист, задовольняючи вимоги сучасного поля бою.

БТР Patria 6х6, характеристики:

Довжина: 7,5 м

Ширина: 2,9 м

Висота по корпусу: 2,5 м

Максимальна бойова маса: 24 000 кг

Корисне навантаження: 8 500 кг

Макс. швидкість: >100 км/год

Операційна дальність: >700 км

Перешкода: 0,6 м

Рів: 1,2 м

Брод: 1,5 м

Балістичний та протимінний захист STANAG 4569

Двигун потужністю: 294 кВт

Рівень захисту БТР Patria 6х6

Бронетранспортер забезпечує балістичний і протимінний захист за стандартом STANAG 4569 рівня 2, що відповідає завданням із перевезення особового складу та бойової підтримки.

Водночас, завдяки високій вантажопідйомності, можлива інтеграція посиленого захисту до рівня 4. Поєднання захисту, мобільності та сучасної електроніки робить Patria 6×6 однією з найефективніших машин у своєму класі.

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Джерело: Patria

Фото: Patria

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