Программу “Контракт 18-24” расширили направлением для операторов дронов

По поручению президента Владимира Зеленского правительство расширило программу Контракт 18-24.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

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Отныне отдельное направление предусмотрено для операторов дронов, которые будут служить в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

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Новый контракт предусматривает четкий срок службы — 2 года. Операторы будут проходить до 45 дней базовой, до 60 дней специализированной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов), а также 14-дневный адаптационный курс.

Как и в основной версии программы, контрактникам предусмотрена выплата 1 млн грн, которая будет предоставляться в три этапа. После завершения службы предусмотрены дополнительные льготы — в частности ипотека под 0%.

Кроме того, правительство подает в парламент законопроект, который дает право на 12-месячную отсрочку от мобилизации тем, кто отслужил по контракту по достижении 25 лет.

Подать заявку можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+.

Напомним, правительство Украины уже подготовило расширение программы контрактов 18-24 для молодых юношей, чтобы привлекать мотивированных людей именно для работы с дронами.

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