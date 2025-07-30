Програму “Контракт 18–24” розширили напрямком для операторів дронів
За дорученням президента Володимира Зеленського уряд розширив програму Контракт 18–24.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Уряд запускає контракт для пілотів БпЛА: що відомо
Відтепер окремий напрям передбачений для операторів дронів, які служитимуть у Збройних силах України, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.
Новий контракт передбачає чіткий термін служби — 2 роки. Оператори проходитимуть до 45 днів базової, до 60 днів спеціалізованої підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів), а також 14-денний адаптаційний курс.
Як і в основній версії програми, контрактникам передбачена виплата 1 млн грн, яку надаватимуть у три етапи. Після завершення служби передбачено додаткові пільги — зокрема іпотека під 0%.
Крім того, уряд подає до парламенту законопроєкт, який надає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації тим, хто відслужив за контрактом після досягнення 25 років.
Подати заявку можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або через додаток Резерв+.
Нагадаємо, уряд України уже підготував розширення програми контрактів 18–24 для молодих юнаків, щоб залучати мотивованих людей саме для роботи з дронами.