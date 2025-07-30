Програму “Контракт 18–24” розширили напрямком для операторів дронів

За дорученням президента Володимира Зеленського уряд розширив програму Контракт 18–24.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

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Відтепер окремий напрям передбачений для операторів дронів, які служитимуть у Збройних силах України, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

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Новий контракт передбачає чіткий термін служби — 2 роки. Оператори проходитимуть до 45 днів базової, до 60 днів спеціалізованої підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів), а також 14-денний адаптаційний курс.

Як і в основній версії програми, контрактникам передбачена виплата 1 млн грн, яку надаватимуть у три етапи. Після завершення служби передбачено додаткові пільги — зокрема іпотека під 0%.

Крім того, уряд подає до парламенту законопроєкт, який надає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації тим, хто відслужив за контрактом після досягнення 25 років.

Подати заявку можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або через додаток Резерв+.

Нагадаємо, уряд України уже підготував розширення програми контрактів 18–24 для молодих юнаків, щоб залучати мотивованих людей саме для роботи з дронами.

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