Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Програму “Контракт 18–24” розширили напрямком для операторів дронів

Оператори БпЛА вакансії
Фото: Факти ICTV

За дорученням президента Володимира Зеленського уряд розширив програму Контракт 18–24.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Уряд запускає контракт для пілотів БпЛА: що відомо

Відтепер окремий напрям передбачений для операторів дронів, які служитимуть у Збройних силах України, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Зараз дивляться

Новий контракт передбачає чіткий термін служби — 2 роки. Оператори проходитимуть до 45 днів базової, до 60 днів спеціалізованої підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів), а також 14-денний адаптаційний курс.

Як і в основній версії програми, контрактникам передбачена виплата 1 млн грн, яку надаватимуть у три етапи. Після завершення служби передбачено додаткові пільги — зокрема іпотека під 0%.

Крім того, уряд подає до парламенту законопроєкт, який надає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації тим, хто відслужив за контрактом після досягнення 25 років.

Подати заявку можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або через додаток Резерв+.

Нагадаємо, уряд України уже підготував розширення програми контрактів 18–24 для молодих юнаків, щоб залучати мотивованих людей саме для роботи з дронами.

Читайте також
Перше застосування FPV-дронів у відкритому морі: ГУР показало відео унікальної операції
морські дрони операція ГУР

Пов'язані теми:

Денис ШмигальдронМіноборониМобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь