Российский вброс: в ВСУ опровергли оккупацию Часового Яра войсками РФ

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов опроверг российский фейк о захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом он сообщил в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Реальная ситуация вокруг Часового Яра

— Это просто очередной российский вброс на ровном месте, — сказал спикер в комментарии агентству в четверг.

Ранее Минобороны РФ заявило о полной оккупации города Часов Яр.

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Карта DeepState на данный момент показывает, что южную часть города россияне не контролируют.

На карте аналитического проекта, обновленной по состоянию на 30 июля, видно, что в части города зафиксировано присутствие российских войск, однако окрестности Часового Яра остаются под контролем украинских сил, что противоречит российским заявлениям о полной оккупации.

В ответ на просьбу DW прокомментировать заявление российской стороны в DeepState указали, что сейчас аналитикам нужно время, чтобы точно определить зону оккупации города.

По данным ОСГВ Хортица, за прошедшие сутки бои велись в городской застройке Часового Яра.

В комментарии Суспільному Донбас начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус рассказал, что оккупанты уже второй раз публикуют информацию о якобы захвате города.

— Первый раз — в начале лета, теперь — еще раз. Я думаю, что они его еще будут «захватывать» несколько раз, — рассказал начальник Часовоярской МВА.

По его словам, сейчас город не оккупирован, а на его территории продолжаются боевые действия.

Также Чаус отметил, что в городе до сих пор остаются 135 человек.

Напомним, что бои за город начались в апреле 2024 года, когда войскам РФ удалось приблизиться к населенному пункту после захвата Бахмута.

За 16 месяцев в результате обстрелов город был практически полностью разрушен.

Фото: Донецкая областная прокуратура

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