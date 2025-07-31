Российский вброс: в ВСУ опровергли оккупацию Часового Яра войсками РФ
Спикер Оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов опроверг российский фейк о захвате города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом он сообщил в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
Реальная ситуация вокруг Часового Яра
— Это просто очередной российский вброс на ровном месте, — сказал спикер в комментарии агентству в четверг.
Ранее Минобороны РФ заявило о полной оккупации города Часов Яр.
Карта DeepState на данный момент показывает, что южную часть города россияне не контролируют.
На карте аналитического проекта, обновленной по состоянию на 30 июля, видно, что в части города зафиксировано присутствие российских войск, однако окрестности Часового Яра остаются под контролем украинских сил, что противоречит российским заявлениям о полной оккупации.
В ответ на просьбу DW прокомментировать заявление российской стороны в DeepState указали, что сейчас аналитикам нужно время, чтобы точно определить зону оккупации города.
По данным ОСГВ Хортица, за прошедшие сутки бои велись в городской застройке Часового Яра.
В комментарии Суспільному Донбас начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус рассказал, что оккупанты уже второй раз публикуют информацию о якобы захвате города.
— Первый раз — в начале лета, теперь — еще раз. Я думаю, что они его еще будут «захватывать» несколько раз, — рассказал начальник Часовоярской МВА.
По его словам, сейчас город не оккупирован, а на его территории продолжаются боевые действия.
Также Чаус отметил, что в городе до сих пор остаются 135 человек.
Напомним, что бои за город начались в апреле 2024 года, когда войскам РФ удалось приблизиться к населенному пункту после захвата Бахмута.
За 16 месяцев в результате обстрелов город был практически полностью разрушен.
Фото: Донецкая областная прокуратура