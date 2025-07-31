Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Російський вкид: у ЗСУ спростували окупацію Часового Яру військами РФ

Часів Яр обстріл

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

Про це він повідомив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Реальна ситуація навколо Часового Яру

— Це просто черговий російський вкид на рівному місці, – сказав речник у коментарі агентству у четвер.

Раніше Міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр.

Зараз дивляться

Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

На мапі аналітичного проєкту, оновленій станом на 30 липня, видно, що у частині міста зафіксована присутність російських військ, проте околиці Часового Яру залишаються під контролем українських сил, що суперечить російським заявам про повну окупацію.

Росіяни заявили, що захопили Часів Яр: що кажуть у Хортиці Фото 1

Deep State

У відповідь на прохання DW прокоментувати твердження російської сторони у DeepState вказали, що наразі аналітикам потрібен час, щоб точно визначити зону окупації міста.

За даними ОСУВ Хортиця, минулої доби бої відбувалися у міській забудові Часового Яру.

У коментарі Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус розповів, що окупанти вже вдруге публікують інформацію про нібито захоплення міста.

— Перший раз — на початку літа, тепер — ще раз. Я думаю, що вони його ще “захоплюватимуть” кільканадцять разів, — розповів начальник Часовоярської МВА.

За його словами, наразі місто не окуповане, а на його території тривають бойові дії.

Також Чаус зазначив, що у місті досі залишаються 135 людей.

Нагадаємо, що бої за місто розпочалися в квітні 2024 року, коли військам РФ вдалося наблизитися до населеного пункту після захоплення Бахмута.

За 16 місяців внаслідок обстрілів місто було практично повністю зруйноване.

Читайте також
Завʼязли у міських боях за Часів Яр і Торецьк: РФ сповільнила темпи наступу
війна в Україні

Фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДонецька областьХортицяЧасів Яр
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь