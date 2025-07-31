Російський вкид: у ЗСУ спростували окупацію Часового Яру військами РФ

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

Про це він повідомив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Реальна ситуація навколо Часового Яру

— Це просто черговий російський вкид на рівному місці, – сказав речник у коментарі агентству у четвер.

Раніше Міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр.

Зараз дивляться

Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

На мапі аналітичного проєкту, оновленій станом на 30 липня, видно, що у частині міста зафіксована присутність російських військ, проте околиці Часового Яру залишаються під контролем українських сил, що суперечить російським заявам про повну окупацію.

У відповідь на прохання DW прокоментувати твердження російської сторони у DeepState вказали, що наразі аналітикам потрібен час, щоб точно визначити зону окупації міста.

За даними ОСУВ Хортиця, минулої доби бої відбувалися у міській забудові Часового Яру.

У коментарі Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус розповів, що окупанти вже вдруге публікують інформацію про нібито захоплення міста.

— Перший раз — на початку літа, тепер — ще раз. Я думаю, що вони його ще “захоплюватимуть” кільканадцять разів, — розповів начальник Часовоярської МВА.

За його словами, наразі місто не окуповане, а на його території тривають бойові дії.

Також Чаус зазначив, що у місті досі залишаються 135 людей.

Нагадаємо, що бої за місто розпочалися в квітні 2024 року, коли військам РФ вдалося наблизитися до населеного пункту після захоплення Бахмута.

За 16 місяців внаслідок обстрілів місто було практично повністю зруйноване.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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