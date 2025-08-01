Кандидат на главу БЭБ Цивинский пройдет полиграф: Свириденко озвучила детали

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский пройдет полиграф, после чего станет известно, смогут ли его назначить на эту должность.

Об этом она написала у себя в соцсетях.

Назначение Александра Цивинского директором БЭБ: что известно

Беседа Свириденко с кандидатом Цивинским состоялась сегодня утром. Обсуждалась возможность “снятия всех вопросов и сомнений цивилизованным способом”.

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В результате Александр Цивинский пройдет полиграф, что, по мнению премьера, “избавит ситуацию от любых манипуляций и позволит двигаться дальше”.

– Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом, – резюмировала она.

Позже Цивинский у себя в соцсетях подтвердил факт разговора и договоренность “действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед”.

Что предшествовало

Конкурсная комиссия выбрала кандидата на пост главы БЭБ 24 июня. Им оказался экс-руководитель детективов НАБУ Александр Цивинский.

30 июня решение комиссии передали правительству, где должны были утвердить претендента на должность до 10 июля.

Однако в итоге правительство отклонило кандидатуру Александра Цивинского, избранного конкурсной комиссией, объясняя это “сомнениями в его соответствии всем критериям, которые требуются от кандидата на должность директора БЭБ”.

Цивинский обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ, чтобы получить всю информацию, в том числе касающуюся оценки безопасности.

Вчера, 31 июля, СБУ прислала официальный ответ, в котором указала, что рисков безопасности, из-за которых Кабмин не назначает победителя прозрачного конкурса на должность главы БЭБ Цивинского, нет.

Источник: Юлия Свириденко, Александр Цивинский

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