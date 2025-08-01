Кандидат на голову БЕБ Цивінський пройде поліграф: Свириденко озвучила деталі

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський пройде поліграф, після чого стане відомо, чи зможуть його призначити на цю позицію.

Про це вона написала у себе в соцмережах.

Призначення Олександра Цивінського директором БЕБ: що відомо

Розмова Свириденко з кандидатом Цивінським відбулась сьогодні зранку. Обговорювали можливість “зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб”.

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Як результат – Олександр Цивінський пройде поліграф, що, на думку прем’єрки, “позбавить ситуацію будь-яких маніпуляцій і дозволить рухатись далі”.

– Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом, – резюмувала вона.

Пізніше Цивінський у себе в соцмережах підтвердив факт розмови і домовленість “діяти відкрити і чітко, щоб зняти всі питання і рухатися вперед”.

Що передувало

Конкурсна комісія обрала кандидата на голову БЕБ 24 червня. Ним виявився екскерівник детективів НАБУ Олександр Цивінський.

30 червня рішення комісії передали уряду, де мали затвердити претендента на посаду до 10 липня.

Однак у підсумку уряд відхилив кандидатуру Олександра Цивінського, обраного конкурсною комісією, пояснюючи це “сумнівами у його відповідності усім критеріям, які вимагаються від кандидата на посаду директора БЕБ”.

Цивінський звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ, щоб отримати всю інформацію, включно з тією, яка стосується безпекової оцінки.

Учора, 31 липня, СБУ надіслала офіційну відповідь, де зазначила, що безпекових ризиків, через які Кабмін не призначає переможця прозорого конкурсу на голову БЕБ Цивінського, немає.

Джерело: Юлія Свириденко, Олександр Цивінський

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