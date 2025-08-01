Потери армии РФ в июле: уничтожено три дивизии солдат и почти 1,2 тыс. артсистем

Потери российской армии убитыми и ранеными в июле составляют 33 220 человек, по данным Генерального штаба ВСУ. Таким образом безвозвратные и санитарные потери РФ — почти три мотострелковые дивизии.

Потери РФ в июле 2025 года

Как сообщает Министерство обороны Украины, в течение второго месяца лета украинские защитники поразили или уничтожили 3 198 единиц автотехники, 85 танков и 140 боевых бронированных машин российских войск.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 31 день июля Силы обороны Украины поразили или уничтожили 1 190 артиллерийских систем врага — это равно численности 66 артдивизионов.

Сейчас смотрят

— Самыми результативными сутками в контрбатарейной борьбе стало 8 июля. Тогда наши воины нейтрализовали 68 вражеских артсистем, — говорится в сообщении.

В Минобороны Украины отметили, что в течение июля украинские воины уничтожили 3 198 единиц военной автотехники и автоцистерн российских оккупантов.

Во втором месяце лета Силы обороны ликвидировали или вывели из строя 85 российских танков и 140 боевых бронированных машин.

По информации Министерства обороны Украины, это меньше, чем в предыдущие месяцы, потому что российская армия реже применяет бронированную технику.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.