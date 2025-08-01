Втрати армії РФ у липні: знищено три дивізії солдатів та майже 1,2 тис. артсистем

Втрати російської армії вбитими та пораненими у липні становлять 33 220 осіб, за даними Генерального штабу ЗСУ. Тож безповоротні та санітарні втрати РФ – майже три мотострілецькі дивізії.

Втрати РФ у липні 2025 року

Як повідомляє Міністерство оборони України, протягом другого місяця літа українські захисники уразили або знищили 3 198 одиниць автотехніки, 85 танків та 140 бойових броньованих машин російських військ.

За інформацією Міністерства оборони України, це менше ніж у попередні місяці, бо російська армія рідше застосовує броньовану техніку.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, за 31 день липня Сили оборони України уразили або знищили 1 190 артилерійських систем ворога – це дорівнює чисельності 66 артдивізіонів.

– Найрезультативнішою добою у контрбатарейній боротьбі стало 8 липня. Тоді наші воїни нейтралізували 68 ворожих артсистем, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони України зазначили, що протягом липня українські воїни знищили 3 198 одиниць військової автотехніки та автоцистерн російських окупантів.

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