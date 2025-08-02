Минобороны запускает в Резерв+ бета-тест штрафов за неявку по повестке

В начале августа приложение Резерв+ получит обновление: в сервисе появится новая функция — возможность оплатить штраф за неявку по повестке.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Условия участия в бета-тестировании

Для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

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Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение – оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по специальной ссылке, которую предоставляет Министерство обороны.

Ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года.

Этот сервис позволяет оперативно закрыть дело об административном правонарушении и убрать красную ленту из документа в приложении.

Нововведение должно упростить процедуру урегулирования административных нарушений для военнообязанных и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

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