Міноборони запускає у Резерв+ бета-тест штрафів за неприбуття за повісткою

На початку серпня застосунок Резерв+ отримає оновлення: в сервісі з’явиться нова функція — можливість сплатити штраф за неявку за повісткою. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Умови участі в бета-тестуванні

Для того, щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

Зараз дивляться

Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК.

Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за спеціальним посиланням, яке надає Міністерство оборони.

Раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року.

Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Нововведення має спростити процедуру врегулювання адміністративних порушень для військовозобов’язаних та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.