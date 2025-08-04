Под санкции попали похитители украинского зерна и полезных ископаемых: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против лиц, занимающихся незаконной добычей украинских полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в указе №579, опубликованном на сайте президента.

Санкции против разворота украинских ресурсов на ВОТ

Указом президента № 579/2025 от 4 августа введено в действие решение СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер.

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Санкционный пакет получил название “Похитители активов с ВОТ” и направлен против систематического разграбления украинских природных ресурсов.

По словам Владислава Власюка, советника-уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики, под ограничения попали 39 физических лиц и 23 юридических лица, причастные к незаконной добыче украинских полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Речь идет, в частности, об ООО Днепрорудненский железорудный комбинат, который присвоил активы украинского Запорожского железорудного комбината и ведет разработку Южно-Белозирского месторождения (железная руда). А ООО Екатериновский карьер присвоило украинские активы и сейчас незаконно добывает глину и каолин на месторождении Екатериновское (оккупированные территории Донецкой области).

Кроме того, санкции коснулись тех, кто занимается вывозом украинского зерна через захваченные российскими войсками морские порты. Среди них капитаны судна ZAFAR Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, вывозившие украинское зерно из оккупированного Крыма в Йемен в 2024 году.

Контроль за выполнением санкционных мер возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и предусматривает комплексные ограничения в отношении деятельности подсанкционных лиц.

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