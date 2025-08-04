Під санкції потрапили викрадачі українського зерна і копалин: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти осіб, які займаються незаконним видобутком українських копалин на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в указі №579, опублікованому на сайті президента.

Санкції проти розкрадання українських ресурсів на ТОТ

Указом президента № 579/2025 від 4 серпня введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

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Санкційний пакет отримав назву Викрадачі активів з ТОТ і спрямований проти систематичного розграбування українських природних ресурсів.

За словами Владислава Власюка, радника – уповноваженого президента України з питань санкційної політики, під обмеження потрапили 39 фізичних осіб та 23 юридичні особи, які причетні до незаконного видобутку українських копалин на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться, зокрема, про ТОВ Дніпрорудненський залізорудний комбінат, який привласнив активи українського Запорізького залізорудного комбінату та веде розробку Південно-Білозірського родовища (залізна руда). А ТОВ Єкатеринівський кар’єр привласнило українські активи і зараз незаконно видобуває глину та каолін на родовищі Катеринівське (окуповані території Донеччини).

Крім того, санкції торкнулися тих, хто займається вивезенням українського зерна через захоплені російськими військами морські порти. Серед них капітани судна ZAFAR Юрій Бєляков та В’ячеслав Віданов, які вивозили українське зерно з окупованого Криму до Ємену у 2024 році.

Контроль за виконанням санкційних заходів покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування та передбачає комплексні обмеження щодо діяльності підсанкційних осіб.

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