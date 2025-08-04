В Украине стартует подготовка молодежи к национальному сопротивлению с 14 лет

В Украине начнется масштабная реформа системы военной подготовки молодежи и студентов с внедрением нового цикла обучения по национальному сопротивлению, который будет начинаться уже с 14 лет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

Военная подготовка молодежи с 14 лет

По его словам, вместо традиционной базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) планируется внедрение новой программы Основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

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Этот подход рассматривает подготовку не просто как учебный предмет, а как комплексный цикл, формирующий готовность украинцев к национальному сопротивлению, подчеркнул Хорт.

Обучение начнется с участия в военно-патриотических мероприятиях, таких как Сокол и Джура, а также с изучения обновленного предмета Защита Украины, который уже преподается в школах и профессионально-технических заведениях.

Хорт отметил, что в высших учебных заведениях вместо БЗВП будут преподавать Основы национального сопротивления без присвоения военных специальностей, но с акцентом на мотивацию и практическую подготовку.

— Предмет Основы национального сопротивления» будет обязательным как для парней, так и для девушек. Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения, — утверждает представитель Минобороны.

В отличие от прежней системы, новая модель предусматривает активную практическую подготовку — работу с оружием, тактические навыки и огневую подготовку, что позволит повысить уровень реальной боеспособности, сказал он.

После окончания учебных заведений граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет неотъемлемой частью общей системы подготовки. Внедрение такой модели должно сделать обороноспособность страны массовой и устойчивой, подчеркнул Хорт.

Кроме того, для резервистов, студентов и всех желающих планируется создание специальных центров подготовки 18-60+, где каждый сможет проходить тренировки, учиться обращаться с оружием и оценивать собственный уровень боевой готовности, добавил представитель Минобороны Украины.

Источник : Укринформ

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