В Україні стартує підготовка молоді до національного спротиву з 14 років

В Україні розпочнеться масштабна реформа системи військової підготовки молоді та студентів із впровадженням нового циклу навчання з національного спротиву, який починатиметься вже з 14 років.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони України Ігор Хорт.

Військова підготовка молоді з 14 років

За його словами, замість традиційної базової загальновійськової підготовки (БЗВП) планується впровадження нової програми Основи національного спротиву, що охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку.

Зараз дивляться

Цей підхід розглядає підготовку не просто як навчальний предмет, а як комплексний цикл, що формує готовність українців до національного спротиву, наголосив Хорт.

Навчання розпочнеться з участі в військово-патріотичних заходах, таких як Сокіл і Джура, а також з вивчення оновленого предмета Захист України, який вже викладають у школах та професійно-технічних закладах.

Хорт зазначив, що у закладах вищої освіти замість БЗВП викладатимуть Основи національного спротиву без присвоєння військових спеціальностей, але з акцентом на мотивацію і практичну підготовку.

– Предмет Основи національного спротиву буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу, – стверджує представник Міноборони.

На відміну від попередньої системи, нова модель передбачає активну практичну підготовку – роботу зі зброєю, тактичні навички та вогневу підготовку, що дозволить підвищити рівень реальної боєздатності, сказав він.

Після закінчення навчальних закладів громадяни обов’язково проходитимуть базову військову службу, яка стане невіддільною частиною загальної системи підготовки. Впровадження такої моделі має зробити обороноздатність країни масовою та стійкою, наголосив Хорт.

Крім того, для резервістів, студентів і всіх охочих планується створення спеціальних центрів підготовки 18-60+, де кожен зможе проходити тренування, навчатися як поводитися зі зброєю і оцінювати власний рівень бойової готовності, додав представник Міноборони України.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.