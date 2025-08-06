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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Непогода в Киеве: в центре столицы выпала полумесячная норма осадков, затруднено движение

негода
Фото: Нацполиция

6 августа в Киеве начался внезапный ливень с грозой и сильными порывами ветра, что привело к подтоплениям и осложнениям в движении транспорта.

Об этом сообщили в КГГА.

Непогода в Киеве 6 августа: что известно

По данным местных властей, только в Печерском районе за короткое время выпала половина месячной нормы осадков. Гидрослужбы Киевавтодора работают в усиленном режиме: на проблемных участках дежурит 91 единица спецтехники и оборудования — мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции.

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Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил об осложнении движения транспорта в нескольких районах города.

Движение транспорта затруднено:

  • на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
  • на улице Казимира Малевича;
  • на бульваре Николая Михновского;
  • на улице Михаила Бойчука.

Из-за интенсивных осадков на низменных участках возможны временные скопления воды. В некоторых районах города непогода повалила деревья, что дополнительно усложнило движение.

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды, а специалисты призывают избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не парковать рядом с ними автомобили.

В Киевской области недалеко от столицы зафиксирован обильный град, хотя в самом Киеве пока его не наблюдают.


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