Непогода в Киеве: в центре столицы выпала полумесячная норма осадков, затруднено движение
6 августа в Киеве начался внезапный ливень с грозой и сильными порывами ветра, что привело к подтоплениям и осложнениям в движении транспорта.
Об этом сообщили в КГГА.
Непогода в Киеве 6 августа: что известно
По данным местных властей, только в Печерском районе за короткое время выпала половина месячной нормы осадков. Гидрослужбы Киевавтодора работают в усиленном режиме: на проблемных участках дежурит 91 единица спецтехники и оборудования — мотопомпы, гидромониторы, передвижные насосные станции.
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил об осложнении движения транспорта в нескольких районах города.
Движение транспорта затруднено:
- на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
- на улице Казимира Малевича;
- на бульваре Николая Михновского;
- на улице Михаила Бойчука.
Из-за интенсивных осадков на низменных участках возможны временные скопления воды. В некоторых районах города непогода повалила деревья, что дополнительно усложнило движение.
Синоптики предупреждали об ухудшении погоды, а специалисты призывают избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не парковать рядом с ними автомобили.
В Киевской области недалеко от столицы зафиксирован обильный град, хотя в самом Киеве пока его не наблюдают.