Негода у Києві: в центрі столиці випала півмісячна норма опадів, ускладнено рух
6 серпня в Києві розпочалася раптова злива з грозою та сильними поривами вітру, що призвела до підтоплень і ускладнень у русі транспорту.
Про це повідомили у КМДА.
Негода в Києві 6 серпня: що відомо
За даними місцевої влади, лише в Печерському районі за короткий час випала половина місячної норми опадів. Гідрослужби Київавтодору працюють у посиленому режимі: на проблемних ділянках чергуює 91 одиниця спецтехніки та обладнання — мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції.
Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення руху транспорту в декількох районах міста.
Рух транспорту ускладнений:
- на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
- на вулиці Казимира Малевича;
- на бульварі Миколи Міхновського;
- на вулиці Михайла Бойчука.
Через інтенсивні опади на низинних ділянках можливі тимчасові скупчення води. У деяких районах міста негода повалила дерева, що додатково ускладнило рух.
Синоптики попереджали про погіршення погоди, а фахівці закликають уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автомобілі.
У Київській області неподалік столиці зафіксували рясний град, хоча в самому Києві наразі його не спостерігають.