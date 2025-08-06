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Негода у Києві: в центрі столиці випала півмісячна норма опадів, ускладнено рух

негода
Фото: Нацполіція

6 серпня в Києві розпочалася раптова злива з грозою та сильними поривами вітру, що призвела до підтоплень і ускладнень у русі транспорту.

Про це повідомили у КМДА.

Негода в Києві 6 серпня: що відомо

За даними місцевої влади, лише в Печерському районі за короткий час випала половина місячної норми опадів. Гідрослужби Київавтодору працюють у посиленому режимі: на проблемних ділянках чергуює 91 одиниця спецтехніки та обладнання — мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції.

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Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення руху транспорту в декількох районах міста.

Рух транспорту ускладнений:

  • на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
  • на вулиці Казимира Малевича;
  • на бульварі Миколи Міхновського;
  • на вулиці Михайла Бойчука.

Через інтенсивні опади на низинних ділянках можливі тимчасові скупчення води. У деяких районах міста негода повалила дерева, що додатково ускладнило рух.

Синоптики попереджали про погіршення погоди, а фахівці закликають уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автомобілі.

У Київській області неподалік столиці зафіксували рясний град, хоча в самому Києві наразі його не спостерігають.

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