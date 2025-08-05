Покровськ не оточений, ворог зазнає втрат – Генштаб ЗСУ
Російські війська проводять наступальні дії північно-східніше Покровська, намагаючись перерізати логістику українських захисників.
Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ, опублікованій ввечері 5 серпня.
Генштаб про ситуацію біля Покровська
Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації, наголосили у Генштабі ЗСУ.
Там стверджують, що армія РФ уже понад рік безрезультатно намагається витіснити українських воїнів з цього району.
– Деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності, – звернули увагу в Генштабі ЗСУ.
У заяві йдеться, що ворог не має успіхи, попри безперервні штурми та наступальні дії північно-східніше Покровська.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська.
Командування Збройних сил України здійснює залежні заходи для посилення стійкості оборони на цьому напрямку, резюмували у Генштабі.