Покровськ не оточений, ворог зазнає втрат – Генштаб ЗСУ

Російські війська проводять наступальні дії північно-східніше Покровська, намагаючись перерізати логістику українських захисників.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ, опублікованій ввечері 5 серпня.

Генштаб про ситуацію біля Покровська

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації, наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Там стверджують, що армія РФ уже понад рік безрезультатно намагається витіснити українських воїнів з цього району.

– Деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності, – звернули увагу в Генштабі ЗСУ.

У заяві йдеться, що ворог не має успіхи, попри безперервні штурми та наступальні дії північно-східніше Покровська.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська.

Командування Збройних сил України здійснює залежні заходи для посилення стійкості оборони на цьому напрямку, резюмували у Генштабі.

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