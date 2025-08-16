Карта боевых действий на 16 августа 2025 года – ситуация на фронте

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враги нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 77 авиационных ударов, сбросив 133 бомбы.

Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 1 568 дронов-камикадзе и осуществили около 4 000 обстрелов.

Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

Потери врага в войне на 16 августа 2025 года

личного состава – около 1 069 050 (+1010) человек,

танков – 11 112 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 23 135 (+2) ед.,

артиллерийских систем – 31 540 (+42) ед.,

РСЗО – 1467 ед.,

средств ПВО – 1207 ед.

самолетов – 422 ед.,

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152) ед.,

крылатых ракет – 3558 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137) ед.,

специальная техника – 3942 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

