Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Карта боевых действий на 16 августа 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враги нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 77 авиационных ударов, сбросив 133 бомбы.
Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 1 568 дронов-камикадзе и осуществили около 4 000 обстрелов.
Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Потери врага в войне на 16 августа 2025 года
- личного состава – около 1 069 050 (+1010) человек,
- танков – 11 112 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 135 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 31 540 (+42) ед.,
- РСЗО – 1467 ед.,
- средств ПВО – 1207 ед.
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152) ед.,
- крылатых ракет – 3558 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137) ед.,
- специальная техника – 3942 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
