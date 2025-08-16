Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Карта боевых действий на 16 августа 2025 года – ситуация на фронте

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 16 августа 2025
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враги нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 77 авиационных ударов, сбросив 133 бомбы.

Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 1 568 дронов-камикадзе и осуществили около 4 000 обстрелов.

Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

Потери врага в войне на 16 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 069 050 (+1010) человек,
  • танков – 11 112 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 135 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 540 (+42) ед.,
  • РСЗО – 1467 ед.,
  • средств ПВО – 1207 ед.
  • самолетов – 422 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 342 (+152) ед.,
  • крылатых ракет – 3558 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 733 (+137) ед.,
  • специальная техника – 3942 (+2) ед.
В Донецкой области зачищено 6 сел и ликвидировано более 270 оккупантов — Генштаб
Грузькое, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец: освобождены ВСУ от оккупантов 15 августа

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

