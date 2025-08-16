Карта бойових дій на 16 серпня 2025 – ситуація на фронті

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Вороги завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, скинувши 133 бомби.

Крім цього, окупанти залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів.

Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025

Втрати ворога у війні на 16 серпня 2025

особового складу – близько 1 069 050 (+1010) осіб,

танків – 11 112 (+6) од,

бойових броньованих машин – 23 135 (+2) од,

артилерійських систем – 31 540 (+42) од,

РСЗВ – 1467 од,

засобів ППО – 1207 од

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 342 (+152) од,

крилатих ракет – 3558 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 733 (+137) од,

спеціальна техніка – 3942 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 270-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

