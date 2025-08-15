Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

В Донецкой области зачищено 6 сел и ликвидировано более 270 оккупантов — Генштаб

Грузькое, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец: освобождены ВСУ от оккупантов 15 августа
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области, расположенных между городами Константиновка и Покровск.

Об этом сообщают 1 корпус Национальной гвардии Украины Азов и Генеральный штаб ВСУ.

Освобождение населенных пунктов в Донецкой области

В результате поисково-ударных действий зачищены населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец, говорится в сообщении.

В 1 корпусе Нацгвардии Азов отмечают, что вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника в течение последних трех суток в полосе обороны на Покровском направлении.

По информации Генштаба, Силы обороны Украины ликвидировали 271 российского оккупанта, 101 — ранен, еще 13 — взяты в плен.

В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожены и повреждены один вражеский танк, две боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники, а также три пушки.

Там отмечают, что до сих пор продолжаются стабилизационные действия на Добропольском направлении.

В Генштабе добавили, что удалось добиться успеха благодаря слаженным и скоординированным действиям.

