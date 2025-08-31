За восемь месяцев 2025 года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тыс. своих военных. Больше всего потерь враг понес в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в воскресенье, 31 августа.

Ситуация на фронте по состоянию на 31 августа

Как сообщил президент, на Покровском направлении российская армия концентрирует наибольшие усилия и несет наибольшие потери. Наши подразделения продолжают выполнение поставленных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта.

– В целом по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тыс. своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач, – отметил глава государства.

Он добавил, что на части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Он также поблагодарил подразделения за обеспечение пополнения «обменного фонда» для Украины.

Также они подробно проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Обсудили и ситуацию в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

– Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки, – добавил Зеленский.

По результатам боевых действий на этой неделе президент отметил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии и подразделения ССО.

