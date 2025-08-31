За вісім місяців 2025 року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тис. своїх військових. Найбільше втрат ворог зазнав на Донеччині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у неділю, 31 серпня.

Ситуація на фронті станом на 31 серпня

Як повідомив президент, на Покровському напрямку російська армія концентрує найбільші зусилля та зазнає найбільших втрат. Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта.

– Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тис. своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань, – зазначив глава держави.

Він додав, що на частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Він також подякував підрозділам за забезпечення поповнення “обмінного фонду” для України.

Також вони детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Обговорили й ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині.

– Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки, – додав Зеленський.

За результатами бойових дій на цьому тижні президент відзначив 1-й, 33-й, 225-й та 425-й штурмові полки, 79-ту та 82-гу десантно-штурмові бригади, 92-гу окрему штурмову бригаду, 414-ту окрему бригаду безпілотних систем, 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії та підрозділи ССО.

