Кремлевский лидер Владимир Путин заявил, что в случае ввода иностранных войск в Украину российская армия будет рассматривать их как «легитимные мишени».

Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Угрозы Путина международным силам

— Что касается возможных военных контингентов в Украине… Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, во время боевых действий, мы будем считать их законными целями для поражения, — заявил диктатор во время форума.

В то же время Путин заявил, что с установлением длительного мира в Украине присутствие иностранных войск якобы станет излишним, пытаясь аргументировать свою позицию против международного участия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что главным препятствием для завершения войны является сам Владимир Путин.

По его словам, диктатор не заинтересован в прекращении агрессии, и ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Запад не начнет действовать более жестко.

Коваленко подчеркнул, что меры должны быть направлены не только против российского «сырьевого придатка», но и против его партнеров из Глобального Юга.

Заявление Путина прозвучало на фоне активных обсуждений странами Коалиции желающих возможности отправки своих войск в Украину после установления перемирия или мира для предотвращения повторного российского вторжения.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по состоянию на 4 сентября уже 26 государств заявили о готовности направить военных в Украину или присоединиться к поддержке этой миссии.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте ранее категорически заявлял, что у РФ нет права влиять на возможное присутствие войск НАТО в Украине, подчеркнув суверенное право Украины принимать решения относительно собственной безопасности.

