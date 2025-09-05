Путін назвав іноземні війська в Україні “законними цілями” для ударів РФ
Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що у разі введення іноземних військових до України російська армія розглядатиме їх як “легітимні мішені”.
Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі.
Погрози Путіна міжнародним силам
— Щодо можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, під час бойових дій, ми вважатимемо це законними цілями для ураження, – заявив диктатор під час форуму.
Водночас Путін заявив, що зі встановленням тривалого миру в Україні присутність іноземних військ нібито стане зайвою, намагаючись аргументувати свою позицію проти міжнародної участі.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив , що головною перешкодою для завершення війни є сам Володимир Путін.
За його словами, диктатор не зацікавлений у припиненні агресії, і ситуація триватиме доти, доки Захід не почне діяти жорсткіше.
Коваленко наголосив, що заходи мають бути спрямовані не лише проти російського “сировинного придатку”, а й проти його партнерів із Глобального Півдня.
Заява Путіна пролунала на тлі активних обговорень країнами Коаліції охочих можливості відправки своїх військ в Україну після встановлення перемир’я або миру для запобігання повторному російському вторгненню.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що станом на 4 вересня вже 26 держав заявили про готовність направити військових до України або долучитися до підтримки цієї місії.
Генсек НАТО Марк Рютте раніше категорично заявляв, що у РФ немає права впливати на можливу присутність військ НАТО в Україні, відзначивши суверенне право України ухвалювати рішення щодо власної безпеки.