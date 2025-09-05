Кремлівський лідер Володимир Путін заявив, що у разі введення іноземних військових до України російська армія розглядатиме їх як “легітимні мішені”.

Про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі.

Погрози Путіна міжнародним силам

— Щодо можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, під час бойових дій, ми вважатимемо це законними цілями для ураження, – заявив диктатор під час форуму.

Зараз дивляться

Водночас Путін заявив, що зі встановленням тривалого миру в Україні присутність іноземних військ нібито стане зайвою, намагаючись аргументувати свою позицію проти міжнародної участі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив , що головною перешкодою для завершення війни є сам Володимир Путін.

За його словами, диктатор не зацікавлений у припиненні агресії, і ситуація триватиме доти, доки Захід не почне діяти жорсткіше.

Коваленко наголосив, що заходи мають бути спрямовані не лише проти російського “сировинного придатку”, а й проти його партнерів із Глобального Півдня.

Заява Путіна пролунала на тлі активних обговорень країнами Коаліції охочих можливості відправки своїх військ в Україну після встановлення перемир’я або миру для запобігання повторному російському вторгненню.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що станом на 4 вересня вже 26 держав заявили про готовність направити військових до України або долучитися до підтримки цієї місії.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше категорично заявляв, що у РФ немає права впливати на можливу присутність військ НАТО в Україні, відзначивши суверенне право України ухвалювати рішення щодо власної безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.