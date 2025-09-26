Во время закрытой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский попросил США о ракетах Tomahawk, пишет Telegraph.

Зеленский попросил США о Tomahawk

Как пишет издание Telegraph, ссылаясь на источники, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие будет побуждать Владимира Путина к переговорному процессу относительно мирного соглашения.

Несколько источников проинформировали, что просьба Зеленского о Tomahawk была высказана во время его встречи с Трампом, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН. Отмечается, что она была оценена как очень положительная.

Сейчас смотрят

В интервью после встречи Зеленский сказал, что президент США благосклонно отнесся к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые позволят Украине поражать цели в России.

– Президент Трамп знает, я вчера (сказал, – Ред.) ему, что нам нужна одна вещь. Нам это нужно, но это не значит, что мы будем использовать это. Потому что если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров, – сказал президент Украины после встречи с Трампом.

Отдельно дипломатические источники проинформировали, что госсекретарь США Марко Рубио сказал европейским коллегам, что изменение полемики Трампа относительно Украины следует рассматривать, как нечто “самое положительное”.

Кроме того, Рубио также сообщил, что президент США “очень зол” на Путина за то, что тот игнорирует его попытки закончить полномасштабную войну в Украине.

Неизвестно, будут ли успешны попытки Зеленского получить от США ракеты Tomahawk, отмечает издание.

Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность от 1 250 до 2 500 км в зависимости от модификации, однако экспортные версии, как правило, имеют дальность до 1 600 км. Они являются основным средством для высокоточного дальнего поражения в глубоком тылу врага.

Напомним, что 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.