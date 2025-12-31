Запорожье снова подверглось вражескому удару, в результате которого пострадала многоэтажка, загорелись автомобили и один человек получил ранения.

Атака Запорожья 31 декабря 2025 года: что известно

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, РФ в очередной раз атаковала Запорожье. В результате был ранен человек, также повреждена многоэтажка.

По его словам, экстренные службы уже работают на месте происшествия и оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшему человеку.

— Враг снова нанес удар по Запорожью. Пострадала многоэтажка. Загорелись автомобили. К сожалению, ранение получил один человек. Экстренные службы уже ликвидируют последствия и оказывают необходимую медицинскую помощь, — отметил Федоров в сообщении в Telegram.

К слову, в ночь на 31 декабря (с 18:00 30 декабря) российский враг запустил по Украине 127 беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов. Около 80 из этих БПЛА были ударные Шахеды.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров