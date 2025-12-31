В ночь на 31 декабря (с 18:00 30 декабря) российский враг запустил по Украине 127 беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов. Около 80 из этих БПЛА были ударные Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину

Россияне запускали свои дроны из направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, и с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 101 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке Украины. К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Военные из Воздушных сил предупреждают, что по состоянию на утро 31 декабря в небе над Украиной еще есть вражеские дроны, продолжается боевая работа.

Силы противовоздушной обороны в небе сбили над Днепропетровской областью восемь беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ