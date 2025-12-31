Запоріжжя знову зазнало ворожого удару, внаслідок якого постраждала багатоповерхівка, загорілися автівки та поранень дістала одна людина.

Атака Запоріжжя 31 грудня 2025 року: що відомо

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, РФ вчерговий раз атакувала Запоріжжя. Внаслідок цього було поранено людину, також пошкоджено багатоповерхівку.

За його словами, екстрені служби вже працюють на місці події та надають необхідну медичну допомогу постраждалій людині.

– Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу, — зазначив Федоров у дописі у Telegram.

До речі, вночі проти 31 грудня (з 18:00 30 грудня) російський ворог запустив по Україні 127 безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів. Близько 80 із цих БпЛА були ударні Шахеди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров